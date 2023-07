Mondiali di Dragon Boat alla Standiana: lavori di manutenzione straordinaria al centro sportivo

Sono stati approvati dalla giunta interventi di manutenzione straordinaria di pontili al bacino di canottaggio della Standiana, a Fosso Ghiaia, in via Standiana 38. E’ stata infatti verificata l’opportunità di sostituire un pontile galleggiante e una passerella anche in vista di due importanti manifestazioni che il bacino ospiterà nella disciplina sportiva del Dragon Boat: il campionato europeo nella prima settimana di settembre di quest’anno e il campionato mondiale nella prima settimana di settembre del 2024.

I lavori previsti consisteranno nel montaggio a terra di un pontile composto da 4 pontili da canottaggio per una dimensione totale di 24 metri x 5 metri e di una passerella di collegamento tra il pontile e l’argine del bacino di dimensioni di 9 metri per 2,50 metri. Successivamente i nuovi corpi galleggianti saranno posizionati mediante traino con una imbarcazione idonea e fissati con apposite catene di ancoraggio ai corpi morti in calcestruzzo precedentemente posizionati da sommozzatori abilitati. Il valore dei lavori ammonta a 88mila euro finanziato nel Piano degli Investimenti 2023.

Grazie alla collaborazione della Canottieri Ravenna, l’Amministrazione sta inoltre portando avanti altri interventi di manutenzione sempre sui pontili e sul campo gara per un totale di circa 40mila euro. “Grazie alle sinergie tra Comune, assessorato Regionale al Turismo e presidenza regionale con delega allo Sport - affermano l’assessore allo Sport Giacomo Costantini e l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte - Ravenna è sempre più meta di sport d’eccellenza e gli interventi migliorativi alla Standiana rientrano tra quelli a favore delle strutture sportive locali. Il bacino si prepara infatti a ospitare due importanti eventi che porteranno nel nostro territorio numerosi atleti e pubblico. E’ quindi molto importante che il centro sportivo di canottaggio si presenti all’altezza dell’evento e soddisfi al meglio le aspettative”.

Nel prossimo mese di settembre è infatti previsto l’arrivo di almeno 2.500 atleti e tecnici provenienti da 20 nazioni, per un totale di circa 15mila presenze distribuite nei 5 giorni di gara più 2 di allenamento. Numeri destinati a moltiplicarsi in occasione del campionato mondiale del 2024 quando si stima l’arrivo di 6.500 tra atleti e tecnici provenienti da 35 nazioni, con una previsione di circa 50/60mila presenze nei 7 giorni di gara e nei 2 di allenamento.

Il Dragon Boat

E’ una disciplina sportiva originaria della Cina e diffusa in tutto il mondo, che prevede gare su lunghe canoe a 20 posti, caratterizzate da una chiglia lunga, leggermente incurvata, con la prua a forma di testa di drago e la poppa a forma di coda di drago. La Federazione Italiana Dragon Boat è presieduta da Antonio De Lucia.

La Standiana

E’ un ampio bacino d’acqua con un’estensione di 2.500 metri di lunghezza e 700 metri di larghezza con relativi pontili galleggianti , scivolo d’alaggio, torre di zona di arrivo, altre attrezzature e un campo olimpico di canottaggio a 8 corsie; si compone inoltre di un edificio a due piani comprendente hangar imbarcazioni, officina, spogliatoi, palestra, infermeria, sala riunioni da 90 posti, uffici, salone bar e terrazza, una tribuna coperta e una tribuna scoperta da 500 posti ciascuna, una tensostruttura; è considerato uno dei campi di gara da canottaggio più attrezzati d’Europa. Il suo parco è inserito in un prezioso contesto naturalistico che ospita numerose specie di fauna locale.