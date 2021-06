Dramma nel Mincio, si ribalta con la canoa e muore. Grave l'amico

Drammatico incidente nelle acque del fiume Mincio, nel primo pomeriggio di sabato. Intorno alle 13.30 nei pressi di Borghetto nel territorio comunale di Valeggio, nel veronese, una gita in canoa ha avuto un esito tragico per un uomo che è annegato a causa di un ribaltamento avvenuto all'altezza della cascata di uno dei canali, 50 metri sopra l'immissione sul fiume. Insieme all'uomo deceduto, un uomo di circa 60 anni di Cotignola, c'era un altro canoista che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento. Leggermente ferito, invece, un passante che ha cercato di salvare i due uomini in acqua.

Tre i mezzi di soccorso del 118 intervenuti sul posto: un'ambulanza, un'automedica e l'elicottero. Ed è stato proprio il tecnico dell'elisoccorso, calato con un verricello, a trasportare a riva il corpo senza vita della vittima e quello dell'amico poi rianimato e portato in gravi condizioni all'ospedale di Verona. Alle operazioni hanno partecipato anche i Carabinieri di Volta Mantovana e i Vigili del fuoco. Dei pompieri sono intervenute due squadre, una di Villafranca e una di Verona, con un'autoscala, un mezzo saf e un elicottero. E sono stati proprio i vigili del fuoco a salvare il passante che si era tuffato in acqua per salvare i canoisti. Un'altra tragedia si è verificata nelle stesse ore all'Isola del Giglio, dove un sub cervese ha perso la vita.