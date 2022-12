Morto 'Pippo', il ravennate scomparso per tre giorni: disposta l'autopsia, fissati i funerali

Si terranno oggi, venerdì, i funerali di Giuseppe Zagame, conosciuto da tutti come 'Pippo' e divenuto noto in città a novembre, quando si allontanò dall'ospedale e scomparve per tre giorni lasciando Ravenna col fiato sospeso. L'uomo, 67 anni, è deceduto nei giorni scorsi probabilmente proprio in seguito a quella scomparsa: l'uomo, infatti, ha passato due notti al gelo ed è stato trovato due giorni dopo la sua scomparsa in un fosso.

Le sue condizioni di salute sono peggiorate a causa del freddo causandogli una forte infiammazione, anche se per fare luce sulla morte del 67enne è stata disposta un'autopsia a seguito della denuncia presentata dalla famiglia. "Abbiamo assunto un avvocato per tutelarci affinchè venga fatta luce sui fatti e sulle responsabilità", spiegano i familiari.

I funerali si svolgono venerdì 16 dicembre alle 14.30 presso la camera mortuaria di Ravenna, subito dopo la salma verrà cremata per volere del figlio Massimo affinchè un domani possa essere portata nella città natale di Pippo, Catania.