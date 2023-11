Cadavere di un sub scoperto in spiaggia: si indaga sul macabro ritrovamento

Giornata nera quella di martedì. Dopo l'incidente stradale a Faenza in cui ha perso la vita un medico 76enne, e la morte di un operaio al polo petrolchimico di Ravenna, si conta purtroppo un altro decesso nel Ravennate: stando alle prime informazioni si tratta di un uomo di circa 50 anni, probabilmente un sub, che è stato trovato martedì mattina a Casal Borsetti.

Sul posto è intervenuta immediatamente la Guardia Costiera di Ravenna con il nucleo di polizia giudiziaria. Una gestione resa peraltro difficile vista la concomitante esercitazione in atto a Cesenatico. Sul luogo del ritrovamento sarebbe poi accorso anche il personale del 118, ma i soccorsi sono stati vani e per la vittima non c'è stato nulla da fare.

Sulle cause del decesso per il momento vige il massimo riserbo, anche se con buona probabilità si sarebbe trattato di un malore, ancora da capire se dovuto a cause naturali o meno. Nel frattempo le indagini sono in corso sotto il coordinamento della Procura.