Ravenna accoglie gli artisti in fuga dall'Ucraina: saranno ospitati nell'ex Casa del Clero

“Ravenna ha salvato la Bandiera Musicale Ucraina”. Sono arrivati mercoledì pomeriggio a Ravenna, accolti dal calore della cittadinanza in piazza Kennedy, gli artisti del teatro di Kiev portati in salvo dalla missione organizzata da Ravenna Solidale. Le 59 persone in fuga dall'Ucraina e dalla guerra sono state accolte dalla banda cittadina che ha porto loro il saluto e da varie autorità religiose, per essere poi ospitati nell'ex Casa del Clero di via Port'Aurea.

Alle 17 di lunedì pomeriggio, secondo i dati delle Prefetture, erano 20.843 i profughi arrivati in Emilia-Romagna dall’Ucraina, di cui 1513 ospitati nella rete dei Centri di accoglienza straordinaria (Cas). A Ravenna risultano arrivate 1.447 persone di cui 249 ospiti nella rete Cas.