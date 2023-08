Nati per leggere, al via il corso di formazione per nuovi volontari

In Bassa Romagna è in partenza un corso di formazione per diventare volontari del programma nazionale Nati per leggere. I volontari Npl sostengono i pediatri e altri operatori sanitari, i bibliotecari e gli educatori nella campagna di sensibilizzazione indirizzata alle famiglie sull’importanza della lettura condivisa. In questi anni la loro attività si è rivelata fondamentale per lo svolgimento di numerosi progetti locali dedicati alla lettura. Il corso è organizzato dal coordinamento delle biblioteche dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con il Centro per la salute del bambino di Trieste, l’Associazione italiana biblioteche e l’associazione culturale Pediatri e il contributo del Rotary Club Lugo.

La scheda di preiscrizione, pubblicata il 21 agosto, deve essere compilata online entro il 16 settembre. Saranno ammessi al corso, previo colloquio, al massimo 25 partecipanti, in possesso del requisito obbligatorio della residenza nei Comuni della Bassa Romagna. I candidati saranno contattati per concordare data e orario del proprio colloquio, che si terrà a Lugo. La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria: al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. La scheda di preiscrizione è disponibile qui: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexJvgpica7ALxeyIyDX9q_xUsYUGi9wHN6ZG7BCCFONVwX4Q/viewform?pli=1.

A conclusione del percorso formativo, i partecipanti si impegnano a svolgere, a titolo di volontariato, azioni di promozione del programma Npl, per non meno di 20 ore complessive entro il 2024 presso scuole, biblioteche, centri lettura e ambulatori pediatrici dell'Unione. Il programma è scandito da tre momenti: durante il mese di ottobre la visione di video formativi su piattaforma Moodle in autonomia da remoto (8 ore); sabato 4 novembre un incontro di otto ore (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) alla biblioteca "Giuseppe Taroni" di Bagnacavallo; giovedì 9 novembre dalle 17 alle 19 un incontro di confronto e progettazione delle attività della durata di due ore presso la biblioteca "Fabrizio Trisi" di Lugo.