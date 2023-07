Neonato morto durante il parto in casa: indagata anche un'ostetrica faentina

E' una guerra di perizie quella che ruota intorno alla morte di Alessandro, il piccolo deceduto dopo un parto in casa con un travaglio durato 36 ore, con il pubblico ministero Annadomenica Gallucci che ha chiesto l'archiviazione per le due ostetriche indagate e i genitori disperati che tramite il loro legale, Piero Venturi, si sono opposti alla richiesta del sostituto procuratore. Il dramma si era consumato tra il 3 e il 5 novembre del 2022 nel Riminese, con mamma e papà che avevano deciso di far nascere il loro primogenito nella loro abitazione e, per questo, si erano affidati a due professioniste note nell'ambiente dei parti casalinghi. Qualcosa, però, in quella occasione era andato storto e dopo un lunghissimo travaglio i genitori avevano optato per una corsa al pronto soccorso con la propria auto, ma una volta arrivati all'Infermi di Rimini la gestante aveva partorito un feto morto. Una tragedia che la coppia si era sempre rifiutata di ritenere una fatalità, tanto da denunciare le due ostetriche, una 45enne faentina e una 37enne, ravvisando nel loro operato una serie di irregolarità e leggerezze commesse durante il travaglio.

Una tesi emersa anche dalla perizia firmata dai consulenti della coppia, il ginecologo Domenico Arduini e il medico legale Giuseppe Fortuni, che nella loro relazione hanno analizzato accuratamente cosa successe prima della rottura delle acque della gestante e quelle interminabili 36 ore di travaglio che avevano portato alla morte di Alessandro. Il decesso del piccolo, secondo quanto emerso, sarebbe da far risalire a un lento soffocamento dovuto a una lunga permanenza all'interno dell'utero materno che lo avrebbe portato ad aspirare del liquido. A complicare la situazione, inoltre, ci sarebbe stata una positività materna allo streptococco in quanto su indicazione delle stesse ostetriche la signora non avrebbe fatto il test per accertare la presenza del batterio e allo stesso tempo non avrebbe assunto antibiotici. Per i due periti, comunque, le cause del decesso sarebbero dovute "nell’ostinazione delle ostetriche a proseguire con estenuanti tentativi di spinta espulsive da parte della partoriente nonostante ci si trovasse oltre i limiti temporali raccomandati dalle linee guida". Allo stesso tempo "il riconoscimento da parte delle ostetriche del venir meno delle condizioni minime per proseguire il parto domiciliare in sicurezza, l’ammettere l’evidenza della necessità di trasferire tempestivamente la partoriente in ospedale allorquando si è concretizzata la dilazione delle tempistiche previste per il parto in sicurezza, oltretutto complicato da un chiaro segno di possibile ipossia fetale come il liquido amniotico tinto di meconio". Questo, per i consulenti, avrebbe "con ogni probabilità permesso la nascita di un feto vivo".

Errori, da parte delle ostetriche, rilevati anche dai consulenti del pubblico ministero, il ginecologo Pantaleo Greco e il medico legale Arianna Giorgetti. Per i due specialisti, infatti, vi sarebbero state importanti lacune come la "mancata diagnosi di prolungamento patologico e il mancato trasferimento in ospedale per la somministrazione di ossitocina; l'incorretto trasporto tramite auto privata anziché con chiamata del 118 e mancata rilevazione dei parametri matemo-fetali in tale trasporto". Mancanze che, pero, "non assumono, con criterio di elevata probabilità/quasi certezza, rilevanza causale nel decesso". Resta poi il "giallo" del diario clinico che le ostetriche avrebbero dovuto tenere scrupolosamente per tracciare tutte le fasi e che sarebbe dovuto venire consegnato ai medici dell'ospedale quando la partoriente era stata portata all'Infermi. Pare che, nella fretta, l'originale sia stato dimenticato a casa della donna e che le ostetriche ne abbiano redatto un secondo in tutta fretta dove però vi sarebbero delle gravi discrasie rispetto all'originale, con fatti salienti che sarebbero stati retrodatati di diverse ore. Orari che, quindi, avrebbero "accorciato" un travaglio che di fatto era durato in una maniera eccezionale superando i tempi imposti dal protocollo dell'Ausl per questi casi.

Secondo il professor Greco e la dottoressa Giorgetti, quindi, il decesso del piccolo Alessandro sarebbe dovuto a "una sofferenza ipossica- asfìttica intrapartum, più probabilmente connessa a fattori meccanici e complicata dalle concomitanti corioamnionite efunisite per infezione da Streptococco, in una gravidanza caratterizzata da anomalie prive di rilevanza causale/concausale quali la rottura prematura delle membrane amniocoriali e inserzione forcata del cordone". In base a quanto emerso nella relazione dei suoi consule?nti, il pubblico ministero Annadomenica Gallucci ha ritenuto di chiedere l'archiviazione per le due ostetriche in quanto "nessuno degli errori professionali individuati assume con criterio di elevata probabilità/quasi certezza, rilevanza causale nel decesso".

"Alla luce di quanto emerso sia dai nostri consulenti che da quelli del pubblico ministero - ha spiegato l'avvocato Piero Venturi che tutela i genitori di Alessandro - non capiamo come il sostituto procuratore possa aver chiesto l'archiviazione delle ostetriche indagate e ci opponiamo con forza a questa richiesta. La lunga serie di errori che emerge nelle perizie non è stata presa in considerazione come, allo stesso tempo, la denuncia sporta per falso in atto pubblico dopo la riscrittura da parte delle indagate del diario clinico. Oltre ad opporci, procederemo con un esposto all'Ordine della Professione di Ostetrica per segnalare i numerosi errori commessi dalle professioniste durante il travaglio".