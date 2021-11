Non si ferma all'alt e investe gravemente un Carabiniere: caccia al "pirata" della strada

"Pirata" della strada in fuga dopo aver investito un Carabiniere. E' successo intorno alle 13 di mercoledì a Conselice in via Puntiroli, davanti al cimitero. Il militare, mentre faceva controlli alle auto in transito, ha intimato l'alt a una macchina che, invece di fermarsi, lo ha investito per poi darsi alla fuga. Il Carabiniere è caduto a terra rovinosamente.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica. Il ferito, rimasto sempre cosciente, è stato poi trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena in elicottero in gravi condizioni, anche se fortunatamente l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Tutte le forze dell'ordine del territorio sono impegnate nella ricerca del fuggitivo, si cerca presumibilmente un'auto grigia, forse una Opel Corsa.