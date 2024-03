Gelato per cani e senza zucchero per i diabetici: inaugura una nuova gelateria

Dai gusti classici a quelli più particolari, passando per quelli dedicati ai nostri amici a 4 zampe. Giusy Annunziata ha inaugurato "L'Aurora", una nuova gelateria in via Ravegnana 187 a Ravenna. Il gelato è protagonista con i classici gusti, ma anche con quelli più sfiziosi come caramello salato con pop corn, cheesecake con mirtilli o passion fruit, cremino al limone o pino pinguino, Nutella e fior di latte. Inoltre, un'attenzione particolare è dedicata ai gelati senza zucchero per diabetici.

Non solo: è disponibile anche un gusto adatti ai cani. Si tratta di un gelato monoporzione senza zuccheri aggiunti ai gusti di carota viola e frutta, con scagliette di cocco fatto con latte biologico o di riso. Nella nuova attività, oltre al gelato, è possibile gustare crepe, brioche farcite, yogurt e granite siciliane, ma anche farcire prodotti da forno come colombe e uova di cioccolato.