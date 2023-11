Dopo anni di lavoro come dipendente apre la sua pizzeria: "Volevo dare una svolta alla mia vita"

Nuove aperture in città. Ha aperto da un mese al civico 38 di via Argirocastro il nuovo locale 'Pazzi di Pizza', che propone pizze da asporto o da mangiare sul posto. La pizza ha un impasto lievitato 48 ore, facilmente digeribile e con una vasta scelta tra pizze classiche e speciali.

In cucina c'è Giuliano Hushi, 26enne ambizioso che, dopo aver lavorato per tanti anni come pizzaiolo in vari locali, ha deciso di mettersi in proprio. "Volevo dare una svolta alla mia vita facendo ciò che più mi piace, e ciò a cui più tenevo era avere la possibilità di far assaggiare il mio impasto e la mia pizza a più persone per realizzare il mio sogno, accontentando se possibile una vasta clientela offrendo il mio prodotto", dice Giuliano.