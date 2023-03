Nuova giornata di pulizia in spiaggia: volontari in azione prima della nidificazione delle specie protette

Domenica i volontari della rete di associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate” si danno appuntamento a Lido di Dante, con partenza alle ore 9.30 dalla sbarra di ingresso alla Pineta Ramazzotti in viale Paolo e Francesca (zona Camping Ramazzotti), per una giornata di pulizia della spiaggia. Un'iniziativa che viene intrapresa prima del periodo di nidificazione dell'avifauna protetta e a rischio estinzione.

Per l'occasione verranno forniti i sacchi, messi a disposizione da Hera; è consigliato dotarsi di abbigliamento comodo e portarsi guanti ed eventualmente pinze per la raccolta. La durata è di circa tre ore, ma ognuno può regolarsi in base alla propria disponibilità. L'evento è adatto ai bambini. I volontari della Rete del fratino, visto il recente rialzo delle temperature e l’avvicinarsi della stagione riproduttiva, effettueranno un accurato sopralluogo di controllo poco prima dell'inizio pulizia e, nel caso vi fosse qualche inizio nidificazione in corso, la pulizia verrà effettuata nelle zone non interessate.

La raccolta di Lido di Classe del 5 marzo ha visto la partecipazione di oltre cinquanta volontari. È stata recuperata plastica per ben novantotto sacchi pieni, oltre a venticinque boe, vetro, lattine ed altri materiali in gran quantità. "Una marea di rifiuti spiaggiati - commenta la rete ambientalista - Purtroppo, molti si sono accumulati tra il legname spinto dal mare al piede della duna, che è in fase di collasso. Quest’anno, infatti, le dune sono state pressoché tranciate dal lato mare, come già iniziato lo scorso anno nel punto più forte della subsidenza, ovvero Lido di Dante. Tra qualche anno questi luoghi tra i più belli e preziosi per biodiversità di tutto il litorale Adriatico, potrebbero non esistere più. Un’occasione per ammirarli e per conoscere da vicino i danni dei cambiamenti climatici e della subsidenza sui nostri territori".

La rete di associazioni organizza inoltre l’incontro pubblico a ingresso libero dal titolo: “Ultima spiaggia… storie di sopravvivenza di fratini, beccacce di mare ed altri limicoli a rischio. Cosa tutti noi possiamo fare per proteggerli”, che si terrà lunedì 20 marzo, ore 20.30, a Ravenna, presso la Sala Ragazzini in Largo Firenze.