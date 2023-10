Centro storico diviso in due per la nuova raccolta rifiuti: dove ritirare il kit

Da lunedì 9 ottobre e fino al 17 novembre saranno attivi gli info point in piazzale Farini – Stazione Ferroviaria (presso ricovero bici) tutti i lunedì dalle 15 alle 19 e in piazza XX Settembre - tutti i venerdì dalle 15 alle 19 per la distribuzione dei kit e delle Carte Smeraldo a chi ne fosse ancora sprovvisto. Questi materiali sono indispensabili per il nuovo sistema di raccolta differenziata, che partirà lunedì 16 ottobre, dopo il rinvio per l’emergenza alluvione e interesserà oltre ottomila utenze.

Il nuovo servizio di gestione dei rifiuti nel cuore della città nasce da un’attenta analisi del territorio e dalle esigenze delle attività, a seguito di un percorso di condivisione con l’Amministrazione comunale e le associazioni di categoria. Inoltre, per sensibilizzare gli studenti dell’Istituto Ginanni, uno degli istituti del centro storico, è stato organizzato per l’11 ottobre un incontro di formazione peri illustrare il nuovo servizio ai rappresentanti di classe; inoltre saranno consegnati materiale informativo ed ecoborse per agevolare i ragazzi nella corretta differenziazione dei rifiuti.

Come funzionerà la raccolta differenziata dei rifiuti in centro

Il centro storico è stato suddiviso in due zone, caratterizzate da un sistema di raccolta differente:

- per le quasi 4.400 utenze della zona azzurra più esterna (compresa fra la stazione a est, via Don Giovanni Minzoni a nord, via D’Azeglio a ovest e la Circonvallazione al Molino a sud) la raccolta dei rifiuti sarà mista per le famiglie (che prevede la raccolta a domicilio di indifferenziato e organico in giorni e orari prestabiliti e stradale per tutti gli altri rifiuti), e integrale (per tutti i tipi di materiali: organico, carta/cartone, plastica, vetro e indifferenziato) per le attività. Dai primi di novembre partirà la rimozione graduale dei cassonetti stradali dell’organico e dell’indifferenziato.

- le quasi 3.700 utenze della zona rosa, vero e proprio cuore del centro storico, saranno servite dalla Raccolta Smeraldo, così chiamata perché l’indifferenziato viene conferito in un cassonetto intelligente (Smarty) dotato di cassetto con limitatore volumetrico e apribile con la Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali. Per tutti gli altri tipi di rifiuti (carta, plastica, vetro, vegetale - ove previsto - e organico) il servizio di raccolta differenziata viene effettuato con nuovi cassonetti e bidoni stradali con feritoia (o oblò) a seconda del tipo di rifiuto. Dal 16 ottobre saranno allestite le postazioni Smarty, al ritmo di circa 10 a settimana, che saranno presidiate dagli incaricati di Hera per fornire informazioni e supportare le utenze nel periodo di passaggio al nuovo sistema.

Per le attività di entrambe le zone sono previsti servizi aggiuntivi di raccolta domiciliare di cartone e cassette di plastica, polistirolo e legno (con modalità differenti in base alla zona); per quelle della zona rosa che ne faranno richiesta saranno previsti servizi di raccolta domiciliare aggiuntivi di organico, indifferenziato e/o vetro (con bidoni carrellati), da richiedere in fase di censimento, cioè durante il passaggio dei tecnici Hera (identificabili da apposito tesserino di riconoscimento) durante la distribuzione del kit di raccolta, che stanno ultimando in questi giorni secondo quanto concordato durante il sopralluogo preliminare, o successivamente all’avvio del servizio.

Anche qui, come in tutto il resto del territorio comunale, ci sarà una modifica nella raccolta delle lattine, che andranno conferite assieme alla plastica (contenitori gialli), mentre il vetro andrà raccolto separatamente (contenitori verdi).

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste specifiche o per chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile mandare una mail all’indirizzo dedicato differenziataravenna2021@gruppohera.it, contattare telefonicamente il Servizio Clienti Hera all’ 800.999.500 (per le famiglie) o 800.999700 (per le attività) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18 (numeri verdi gratuiti). Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android - oggi integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon - su www.ilrifiutologo.it.