Nuova raccolta rifiuti porta a porta per 10mila famiglie dei Comuni della Bassa Romagna

Proseguono le attività di Hera per migliorare la raccolta differenziata e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti nella Bassa Romagna. Parte in questi giorni la consegna a domicilio delle lettere sulla partenza del nuovo servizio di raccolta rifiuti porta a porta integrale, che prevede il ritiro a domicilio in giorni e orari prestabiliti di tutte le tipologie di rifiuti e coinvolgerà circa 10 mila utenze (oltre 8.100 domestiche e circa 1.800 non domestiche) dei centri storici di 7 Comuni della Bassa Romagna.

Nello specifico, la distribuzione delle lettere con tutte le informazioni sul nuovo sistema di raccolta dei rifiuti inizierà il 27 gennaio a Conselice, Fusignano e Massa Lombarda, per proseguire poi dal 2 febbraio negli altri 4 Comuni: Bagnacavallo, Cotignola, Lugo e Sant'Agata sul Santerno. Sono esclusi dall’iniziativa i Comuni di Alfonsine e Bagnara di Romagna, che hanno già ricevuto le lettere precedentemente e saranno interessati dal sistema misto.

Il cambiamento da sistema stradale a porta a porta integrale riguarderà i centri storici di 4 Comuni (Cotignola, Conselice, Fusignano e Sant'Agata), mentre per i residenti in quelli di Bagnacavallo, Massa Lombarda e Lugo, già serviti dal sistema domiciliare integrale, si tratterà solo di un parziale adeguamento dei contenitori e di seguire un nuovo calendario di raccolta. A Lugo, oltre a quello del centro storico, cambierà anche il calendario di raccolta della Consulta Ovest, i cui residenti hanno già in dotazione i contenitori adeguati.

Il nuovo sistema partirà in due date diverse: a Conselice, Fusignano, Massa Lombarda e S. Agata sul Santerno il 14 marzo, mentre a Bagnacavallo, Cotignola e Lugo il 28 marzo. Per tutti i Comuni ci sarà una grande novità: le lattine andranno raccolte assieme alla plastica, mentre il vetro andrà raccolto separatamente. L’obiettivo della riorganizzazione è aumentare la raccolta differenziata, per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, che restano risorse preziose per l’ambiente: l’obiettivo da raggiungere per la Bassa Romagna è il 79%, come previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti. Attualmente, la percentuale di raccolta differenziata a Attualmente, le percentuali di raccolta differenziata dei Comuni sono attorno al: 67% a Bagnacavallo, 66% a Conselice, 61% a Cotignola, 67% a Fusignano, 61% a Lugo, 74% a Massa Lombarda e 65% a Sant’Agata Sul Santerno.

Per informazioni incontri in presenza e uno online

Per avere maggiori informazioni sulla modifica del sistema di raccolta rifiuti, l’Amministrazione Comunale ed Hera invitano a partecipare a questi incontri in presenza (inizio ore 20.30)

· martedì 8 febbraio - Sala ex Bocciofila (via Dini e Salvalai 34/F) Massa Lombarda

· mercoledì 9 febbraio- Auditorium Arcangelo Corelli, Via Alfredo Belletti 2 (Fusignano)

· venerdì 11 febbraio - Auditorium Comunale presso Municipio, via Garibaldi 14 (Conselice)

· lunedì 14 febbraio - Salone Estense, Piazza Martiri 1 (Lugo)

· martedì 15 febbraio - Sala ex Bocciofila, via Dini e Salvalai 34/F (Massa Lombarda)

· giovedì 17 febbraio - Palazzo Vecchio, Piazza della Libertà 5 (Bagnacavallo)

· venerdì 18 febbraio -Sala Polivalente nella Casa dei Contadini, via Roma 12 (Sant’Agata sul Santerno)

· lunedì 21 febbraio - Palazzo Vecchio, Piazza della Libertà 5 (Bagnacavallo)

· martedì 22 febbraio - Centro sociale il Cotogno presso Parco Pertini, Via Sandro Pertini 2 (Cotignola)

· venerdì 25 febbraio - Salone Estense, Piazza Martiri 1 (Lugo Centro+Ovest).

L’accesso agli incontri sarà vincolato alle misure di prevenzione Covid: distanziamento sociale, Super Green pass) e dispositivi di protezione individuale (mascherina Ffp2); inoltre all’ingresso sarà misurata la temperatura a tutti i partecipanti. E’ previsto inoltre un incontro in modalità online che si terrà lunedì 28 febbraio dalle ore 18.30 alle 20.00: ci si potrà collegare da casa, attraverso il proprio computer tablet o cellulare, andando sul sito www.gruppohera.it/direttalugo dove sono pubblicate le informazioni per accedere ai meeting.

La consegna a domicilio dei kit per il porta a porta

Da metà febbraio 2022 personale incaricato da Hera (identificabile da apposito tesserino di riconoscimento), consegnerà alle singole famiglie il kit standard per la raccolta differenziata, composto dal calendario, che riporta le giornate di raccolta e le informazioni/regole sul servizio, e dai contenitori, il cui numero e grandezza sono già calcolati in base ai componenti del nucleo familiare, dichiarati all'interno del contratto Tari. Per la consegna casa per casa gli operatori Hera saranno dotati di un tesserino nominativo e non chiederanno mai né di entrare in casa né denaro. Al termine della distribuzione, alle utenze non presenti verrà lasciato un avviso con tutte le indicazioni per ritirare direttamente il kit presso i punti di distribuzione elencati nella lettera. Alle attività saranno consegnati i contenitori definiti in base alla tipologia di utenza e alle verifiche effettuate.