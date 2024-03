Nuove opportunità per i giovani: dalla banca oltre 70 borse di studio, ricerca e lavoro

LA Bcc Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese, in collaborazione con la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor ETS, presenta il nuovo bando per l’assegnazione di 56 borse di studio e di ricerca per un valore complessivo di 62.500 euro e di 15 borse di lavoro-tirocinio semestrale nell’ambito del “Progetto Crescita Professionale”, per la gestione dei tirocini lavorativi nelle imprese, con un contributo di sostegno complessivo fino a 37.500 euro. È, inoltre, previsto anche il Premio Luigi e Giuseppe Piazza, del valore di 1.250 euro. Lo scopo di queste iniziative è quello di offrire una opportunità ai giovani per conquistare un ruolo da protagonisti nell’inserimento attivo nella società e nell’economia del nostro territorio.

“LA BCC ravennate forlivese e imolese e la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor ETS – afferma Giuseppe Gambi, Presidente LA BCC ravennate forlivese e imolese – sono fortemente orientate a supportare i giovani nei percorsi di crescita personali e professionali. L’annuale bando delle borse di studio, ricerca e tirocinio rappresenta una delle principali iniziative per creare le condizioni affinché le giovani generazioni possano ricevere un premio per il loro valore, per il loro talento e trovare, altresì, delle opportunità per esprimere la loro capacità di innovare. I giovani d’altro canto rappresentano anche una componente importante della nostra base sociale, per questo alcune categorie del bando sono riservate ai soci e ai figli dei soci”.

“Anche quest’anno il bando propone dei temi di ricerca legati all’innovazione ed alla sostenibilità. La Fondazione è parte attiva nell’avvio di percorsi di ricerca e formazione per le nuove generazioni, per favorire la crescita economica e sociale della nostra comunità”, sottolinea Edo Miserocchi, Presidente della Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor ETS.

Le borse di studio, ricerca e tirocinio prevedono diversi bandi: una parte di essi è riservata a soci e figli di soci della BCC; un’altra parte significativa è invece aperta a tutti i giovani che risultino comunque residenti/domiciliati (per motivi di studio/lavoro) nei comuni delle aree di competenza della banca e anche in quelli limitrofi. Tra le novità dell’edizione 2024 le borse di studio per Tesi di Laurea magistrale “Per il territorio”, con uno specifico focus sulle dinamiche economiche, sociali e culturali del territorio locale. La data ultima per la presentazione delle candidature per le borse di studio e di ricerca è fissata al 10 aprile 2024; per le borse di tirocinio semestrale le candidature potranno essere inviate fino al 19 luglio 2024. Il bando, il modulo online di candidatura e maggiori informazioni sono disponibili sui siti internet della Banca e della Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor ETS.