Taglio del nastro per il nuovo ristorante al centro Mir di Fornace Zarattini

Taglio del nastro giovedì pomeriggio, da parte del sindaco di Ravenna Michele de Pascale, per il nuovo ristorante “Terminal” aperto al centro Mir di Fornace Zarattini. Il ristorante sorge grazie all’iniziativa di Net Seals, azienda di proprietà del gruppo Contarini di Lugo e diretta da Andrea Rani, che commercializza in tutto il mondo guarnizioni per oleodinamica e pneumatica e che sorge all’interno del centro stesso. Il nuovo ristorante è diretto dallo staff che già gestisce l’Osteria Il Porticino di Marina di Ravenna.

In rappresentanza del Comune, oltre al sindaco, all’inaugurazione era presente anche l’assessora all’Edilizia, Federica Del Conte. Presenti anche Paolo Giulianini di Ascom Confcommercio e Nevio Salimbeni di Cna. Aperto da qualche giorno a colazione e a pranzo, il locale apre ufficialmente per cena nella serata di sabato 9 aprile con la musica dei dj Robi Ghizzo e Max De Giovanni.