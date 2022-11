Nutrie al parco Teodorico, l'appello degli animalisti: "Stop alle uccisioni, meglio sterilizzarle"

Le catture delle nutrie al Parco Teodorico, così come previsto dal Piano regionale dell'Emilia Romagna per il contenimento della specie, è al centro di un appello inviato dagli animalisti dell'associazione Meta Parma al sindaco di Ravenna. "Il Parco Teodorico è un luogo bellissimo, sembra un paradiso terrestre, dove gli animali vivono e convivono in armonia tra loro: nutrie, anatre, oche, tortore, eccetera. Siamo stati lì e la bellezza di questo luogo ci ha lasciato senza fiato, ma il parco senza gli animali perderebbe tutta la sua bellezza - scrivono nell'appello gli animalisti - Stanno sterminando le nutrie, animali innocui e ormai domestici in quanto abituati alla presenza dell'uomo e alle visite dei cittadini. Tantissimi cittadini amano questi animali, portano loro del cibo e le nutrie prendono il cibo direttamente dalle mani degli umani, non sono affatto aggressive nè pericolose. Le nutrie, come tanti altri animali purtroppo, sono vittime di pregiudizi e soprattutto degli errori umani. Il pianeta non è solo degli umani, è anche degli animali, ma se non si vuole lasciarli vivere neanche in un parco, allora bisognerebbe sterilizzarli. Non è più accettabile non sterilizzare gli animali, lasciarli quindi riprodurre, e poi sterminarli. Non è più accettabile perchè tutto questo offende non solo la dignità animale, ma anche quella umana. Non devono essere gli animali e le persone di buon cuore a pagare a causa di errori continui e ripetuti, le soluzioni non cruente ci sono ed è ora di adoperarle. Perchè uccidere gli animali, quando si potrebbe semplicemente sterilizzarli evitando a monte queste situazioni?".

Meta Parma lancia un appello al sindaco de Pascale: "Sono state uccise quasi tutte le nutrie, rimane solo qualche mamma con il suo piccino. Chiediamo al sindaco di interrompere immediatamente questa strage e risparmiare le ultime vite. Non c'è nessuna specie animale da perseguitare, ma solo altre vie da seguire, e non questa! Lasciate stare le ultime nutrie, collaborate con le associazioni animaliste, chè non siano gli animali a pagare per gli errori umani. Piuttosto che ucciderli, andavano sterilizzati. Fermiamo questa strage, non sta restando più nulla di queste creature".

L'associazione ha inoltrato l'appello anche alla Regione Emilia Romagna: "Abbiamo inviato richiesta anche a Stefano Bonaccini, Presidente della Regione, affinchè intervenga per fermare questa strage di creature innocenti, per salvare almeno le ultime mamme e i loro piccini. Anche gli animali sono mamme e figli, anche loro hanno diritto a vivere".