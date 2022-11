Nutrie del parco Teodorico catturate con gabbie trappola. L'assessore: "Attuato il piano regionale"

Le nutrie sono state catturate con gabbie trappola, così come previsto dal Piano regionale dell'Emilia Romagna per il contenimento della specie. La conferma di un intervento in corso al parco Teodorico di Ravenna arriva direttamente dall'assessore con delega al Benessere Animale, Igor Gallonetto. Nei giorni scorsi, infatti, da varie associazioni animaliste era stato sollevato il caso delle nutrie catturate e uccise nel parco ravennate, chiedendo un riscontro proprio al Comune.

L'assessore sottolinea quindi che un intervento "in corso" al parco Teodorico c'è e che si attiene al Piano Regionale di controllo della nutria (Myocostor Coypus). "A seguito di tale piano i Comuni della Provincia di Ravenna, i consorzi di Bonifica e l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e Protezione Civile, nonchè la Provincia stessa, hanno sottoscritto apposito accordo operativo per il contenimento della specie - sottolinea Gallonetto, specificando che - il coordinamento dell'intervento, come per legge, è posto in capo alla Polizia Provinciale, la quale riferisce di cattura con gabbie trappola". Sulle uccisioni ventilate dagli animalisti, tuttavia, il Comune al momento non si pronuncia.

Gallonetto precisa anche ciò che il piano Regionale prevede espressamente: "Tenuto conto che l'obiettivo auspicabile, anche se di difficile attuazione, è l'eradicazione della specie dal territorio regionale e visto lo status giuridico delle specie, non sono previste limitazioni numeriche nel prelievo della nutria". Al momento, nel parco, sono ancora presenti esemplari di nutria, come evidenziano anche gli animalisti che hanno manifestato nella giornata di lunedì contro l'evento di eradicazione.