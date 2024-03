La catena di supermercati assume nuovo personale per i punti vendita del ravennate

Il Centro per l’impiego di Ravenna propone venerdì 5 aprile dalle ore 14:30 in via Teodorico 21 il Job day dell’Academy gdo realizzata da Randstad per la rete dei supermercati associati Conad Cia - Commercianti Indipendenti Associati, al fine di formare personale da destinare ai reparti “freschi”, cioè banco alimentari, gastronomia, macelleria, pescheria e ortofrutta.

Per essere selezionati, oltre allo stato di non occupazione saranno determinanti la voglia di imparare, la propensione al contatto col pubblico e la flessibilità oraria, meglio ancora se già sperimentate con un’esperienza anche minima in altri supermercati, nella ristorazione o in esercizi commerciali quali forni, mense, catering, bar, gastronomie, rosticcerie, etc.

Prima dell'assunzione, i candidati selezionati parteciperanno ad un corso gratuito della durata di tre settimane, per acquisire, grazie all’esperienza degli esperti del settore, le competenze richieste e per conoscere le diverse tipologie di prodotti e strumenti di lavoro. Sono inoltre previsti moduli su sicurezza generale e specifica, HACCP, lavorare in team e tecniche di fidelizzazione dei clienti. Al termine della formazione, le risorse saranno assunte in uno dei punti vendita di Ravenna e provincia con iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato e prospettiva di stabilizzazione con assunzione diretta.

Il Job Day del 5 aprile del Centro per l’impiego di Ravenna è quindi il primo step preliminare all’individuazione dei partecipanti. Con l’intervento di Silvia Negri, Unit Manager di Randstad Ravenna, e di Enrica Mancini, Responsabile Formazione CIA Conad, verranno illustrate le figure ricercate, i requisiti richiesti, le prospettive di inserimento e i benefit aziendali. Sarà inoltre il momento per consegnare il proprio cv, in modo da essere coinvolti nei passaggi successivi della selezione.

Per partecipare al Job day del 5 aprile al Centro per l’impiego di Ravenna occorre compilare questo modulo di adesione online: https://forms.office.com/e/BLu7hZ8qad.