Omicidio Elisa Bravi, pena modificata in appello: marito condannato all'ergastolo

In primo grado era stato condannato a 24 anni per l'omicidio della moglie Elisa Bravi, la 31enne uccisa nella sua abitazione di via Aguta a Glorie di Bagnacavallo nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2019; ma la Corte di assise di Appello di Bologna ha riformato la sentenza infliggendogli l'ergastolo