Omicidio di Ilenia Fabbri, l'ex marito confessa: "Ho assoldato Barbieri, ma solo per spaventarla"

Ha confessato anche lui, anche se la sua versione non coincide con quella dell'amico. Claudio Nanni, l'ex marito di Ilenia Fabbri arrestato con l'accusa di omicidio e ritenuto il mandante dello stesso, ha ammesso di aver assoldato Pierluigi Barbieri, il 53enne che lunedì mattina aveva già confessato di avere ucciso la donna. Ma a suo dire, secondo quanto ha spiegato davanti al Gip Corrado Schiaretti e al Pm Angela Scorza durante l'interrogatorio di garanzia, durato circa 20 minuti, lo avrebbe fatto "solo per impaurire la moglie", per spaventarla e cercare in questo modo di farle interrompere la causa patrimoniale in corso. Ilenia aveva infatti chiesto all'ex marito 100mila euro per gli anni trascorsi a lavorare per lui in officina. Il 26 febbraio scorso i due si sarebbero dovuti rivedere in Tribunale.

L'omicidio secondo Nanni, difeso dall'avvocato Guido Maffuccini, sarebbe quindi il risultato di una situazione degenerata. Inoltre, Nanni ha spiegato di aver assoldato l'amico per 2000 euro, mentre Barbieri aveva detto che gli erano stati promessi ben 20mila euro e un'auto. Tra i due, sempre secondo quanto riferito dall'ex marito della vittima, non ci sarebbero stati contatti in seguito all'omicidio. Nanni nei giorni scorsi ha scritto una lettera alla figlia Arianna, che è sempre stata convinta dell'innocenza del padre, scusandosi dell'accaduto.