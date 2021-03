Omicidio di Ilenia Fabbri, il sicario confessa: 20mila euro e un'auto come compenso

I 2.200 euro in contanti sequestrati nel suo appartamento al momento dell'arresto, invece, non avrebbero alcuna relazione con il delitto

Non solo ha confessato di avere ucciso Ilenia Fabbri, la 46enne trovata morta in una pozza di sangue poco prima dell'alba di sabato nel suo appartamento di via Corbara a Faenza. Ma il 53enne Pierluigi Barbieri, nel corso dell'interrogatorio di garanzia svoltosi lunedì mattina, ha spiegato che la cifra che era stata pattuita per il delitto era di 20mila euro, oltre a un'auto; mentre i 2.200 euro in contanti sequestrati nel suo appartamento al momento dell'arresto, riporta l'Ansa, non avrebbero alcuna relazione con il delitto.

L'uomo, nato a Cervia ma da tempo domiciliato in provincia di Reggio Emilia, davanti al Gip Corrado Schiaretti e al Pm Angela Scorza ha risposto a tutte le domande restituendo una piena ammissione dei fatti. Alle 14 sarà l'ex marito della vittima, il 54enne Claudio Nanni, ad essere portato in aula per l'interrogatorio: è accusato di essere il mandante del delitto.