"Non è di Banksy": l'opera in mostra a Cervia è al centro di un esposto in Procura

Una denuncia che scuote il mondo dell'arte da Cervia a Mestre: tre opere di Banksy in mostra non sarebbero originali. Tutto parte da un esposto presentato alle Procure di Venezia e Ravenna da parte di Stefano Antonelli, curatore e tra i massimi esperti dell'artista britannico in Italia, che contesta l'originalità di due opere in mostra all'M9 di Mestre, e un'altra in mostra al Magazzino del Sale-Torre di Cervia, entrambe organizzate dall'associazione Metamorfosi. Lo riporta VeneziaToday.

L'esposto riguarda l'associazione culturale Metamorfosi, diretta da Pietro Folena, ex deputato del Pci. Sotto la lente ci sono le opere, ritenute da Antonelli non originali, "Love Rat" esposta a Cervia e “Dismaland 3D Rat” e “Dismaland Monkey Tnt” che sono invece presentate all'interno della mostra veneta. Ora le indagini delle due procure dovranno accertare se ci siano state efettivamente delle violazioni.

La mostra sullo street artist Banksy a Cervia, inaugurata lo scorso 29 febbraio, è a cura di Roberto Mastroianni, promossa dal Comune di Cervia, prodotta e organizzata da Metamorfosi Eventi, e conclude un ciclo triennale di mostre dedicate ai grandi protagonisti della street art (Keith Haring nel 2022 e Shepard Fairey, meglio conosciuto come 'Obey', nel 2023).

