Ordigno bellico trovato alla Graziola: partono le operazioni per disinnescare la bomba

Sarà fatto brillare giovedì mattina, l’ordigno bellico ritrovato nei pressi del complesso Graziola di Faenza qualche giorno fa. A darne notizia è Palazzo Manfredi che nel tardo pomeriggio di mercoledì ha ricevuto informazioni in merito dalla Prefettura di Ravenna. Alle 10,30 di giovedì si procederà quindi alle operazioni di deflagrazione controllata, previo allestimento del COC (Centro operativo comunale, ndr). “Gli artificieri valuteranno direttamente domani (giovedì, ndr) mattina se fare esplodere l’ordigno ritrovato in loco, o se trasportarla in altro sito. In ogni caso le operazioni termineranno in mattinata”. Per il tempo necessario all’intervento via Sant’Orsola sarà interdetta al traffico. Il ritrovamento risale a qualche giorno fa e si tratterebbe di un’ordigno risalente al secondo conflitto mondiale venuto alla luce durante gli scavi propedeutici all’inizio dei lavori per la realizzazione della Cittadella dello Sport, il maxiprogetto comunale di ripristino, ammodernamento e trasformazione della struttura polifunzionale finanziato con fondi PNRR di prossima realizzazione.