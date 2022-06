Consegnate a Palazzo Rasponi le magliette gialle: oltre 700 giovani hanno aderito a Lavori in Comune

Giovedì mattina, a Palazzo Rasponi dalle Teste, si è svolta la tradizionale cerimonia di consegna delle magliette gialle, nell’ambito dell’iniziativa “Lavori in Comune”, promosso dall’assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna. Tantissimi i ragazzi che si sono presentati per ritirare la propria t-shirt, da sempre simbolo del progetto di volontariato e cittadinanza attiva dedicato ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 19 anni. Presente alla cerimonia anche un rappresentante dell’Amministrazione comunale.

I laboratori, della durata di norma di una settimana, dal lunedì al venerdì, partiranno il 13 giugno per terminare il 19 agosto 2022 e richiederanno un impegno di circa quattro ore giornaliere. Non mancano tuttavia le eccezioni, con giornate e orari diversificati e opportunamente segnalati. Anche quest’anno le adesioni sono state un successo, ad oggi sono infatti 716 i ragazzi iscritti (di cui 412 nuovi iscritti) per 735 posti disponibili. Tra le novità di quest’anno ci saranno la collaborazione con il Gruppo Hera, con la Caritas San Pietro in Vincoli e Together-Associazione Tozzi Green. Ogni percorso prevede la copertura assicurativa per il periodo prescelto e la presenza di un tutor di riferimento, proveniente principalmente dal mondo dell'associazionismo e del volontariato cittadino.