Palio del Niballo 2022: il torneo degli sbandieratori e il giuramento dei cavalieri

In attesa del Torneo della Bigorda d’Oro di sabato 11 giugno, Piazza del Popolo torna a colorarsi con i colori delle bandiere. L’appuntamento è per domenica 5 giugno alle 16.00 con il Torneo dei giovanissimi Alfieri Bandieranti e Musici (Under15), mentre la sera, alle 21.00, è previsto il Giuramento dei cavalieri che disputeranno il Torneo della Bigorda d’Oro e, a seguire, la gara delle bandiere nelle specialità del singolo Under21 e della coppia Under21. In caso di maltempo le gare saranno spostate al PalaBubani, mentre il giuramento dei cavalieri sarà rinviato a sabato 11 giugno, il giorno stesso della Bigorda, alle ore 19.15 in piazza del Popolo, prima della partenza del corteo storico. Le gare degli under 15 saranno divise in tre fasce d’età: esordienti giovanili e U15.

Al via le prevendite per il Torneo della Bigorda d’Oro

Oltre alle prevendite online per Torneo della Bigorda D’oro e del Niballo Palio di Faenza già attive dal 27 maggio su Vivaticket.com, domenica 5 giugno dalle 19.30 alle 22.00 sarà attivo il servizio di prevendita al Teatro Masini per i biglietti della Bigorda d’Oro. I biglietti della Bigorda saranno inoltre acquistabili l’11 giugno allo Stadio B. Neri dalle 10.00 alle 12.00 e al pomeriggio dalle 17.00. I biglietti del Palio saranno invece acquistabili alla biglietteria del Teatro Masini nelle serate del 18 e 19 giugno dalle 19.30 alle 22.00 e, di questi, i biglietti di Tribuna centrale del Palio saranno acquistabili (sia online che in biglietteria) a partire dal 13 giugno mentre sono già disponibili le altre tipologie di biglietto.

E’ consigliato l’acquisto in prevendita onde evitare lunghe code in biglietteria i giorni delle giostre. In caso di acquisto online, non sarà più necessario ritirare il biglietto allo Stadio B. Neri come avveniva in passato: basterà stampare il biglietto elettronico ricevuto da Vivaticket e presentarlo all’ingresso.