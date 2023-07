Conto alla rovescia iniziato per il Niballo: Borgo e Verde favoriti per il "Palio della ripartenza"

Il conto alla rovescia verso il Palio del Niballo 2023, già ribattezzato da qualcuno ‘il Palio dell’alluvione’ o da alcuni rionali il ‘Palio della ripartenza’ è già iniziato. Nelle sedi dei cinque rioni di Faenza già da una settimana sono iniziate le settimane gastronomiche che culmineranno venerdì sera con le tradizionali cene propiziatorie. Le prove al campo della giostra dove i cavalieri, sabato sera alle 21 si contenderanno il drappo dipinto da Rita Ayano si sono già svolte e, al di là di una grande affluenza in termini di pubblico, hanno avuto per protagonisti in particolare i cavalieri del Borgo Durbecco e del rione Verde.

Proprio il Borgo, i cui colori saranno difesi da Luca Innocenzi, partirà con i favori del pronostico. Lo scorso anno fu infatti il cavaliere folignate, debuttante a Faenza, ad aggiudicarsi la competizione dopo gli spareggi contro Matteo Rivola, ‘messere’ del Rione Rosso. La scuderia del Borgo quindi è determinata a riconfermarsi anche se gli altri quattro cavalieri cercheranno di rendere a Innocenzi la vita difficile. In primis Marco Diafaldi che difenderà ancora i colori del rione Verde, le cui ultime vittorie al Niballo risalgono al 2014 e al 2015.

Anche Matteo Tabanelli cavaliere del Rione Nero è intenzionato a riportare in via della Croce la vittoria, dopo averne gustato il prestigio nel 2019 e nel 2021. Lo scorso anno come detto non riuscì a spuntarla su Innocenzi il cavaliere del Rione Rosso Matteo Rivola, che tuttavia si presenterà ai nastri di partenza forte del secondo posto conquistato lo scorso anno. L’ultima vittoria del Rione Rosso, che di palii ne ha conquistati 32 in 65 edizioni, risale infatti al 2018 e la conquistò messer Valentino Medori. Infine il Rione Giallo, il cui ultimo Palio vinto risale al 2017. Allora fu per mano di Daniele Ravagli. Il rione di porta Ponte sarà rappresentato dal giovane Gertian Cela, il quale, sarà chiamato al ‘battesimo’ tra i grandi dopo la vittoria nella Bigorda d’Oro del 2022.

Le novità del Palio di Faenza 2023

La città non è stata allestita, come di consueto, con gli stendardi dei cinque rioni lungo i corsi del centro storico e in piazza del Popolo. La manifestazione infatti si sarebbe dovuta svolgere nel mese di giugno ma a causa dell'alluvione a metà di maggio ogni attività era stata sospesa e i rioni sono stati impegnati a lungo e in varie modalità nel supporto alla cittadinanza. Il Comitato Palio ha poi approvato all'unanimità la proposta di disputare la giostra sabato 22 luglio in notturna.

Annullata definitivamente la Bigorda d'Oro e procrastinate, probabilmente a settembre, le gare delle bandiere. Il giuramento dei cavalieri quindi si terrà direttamente allo stadio, così come la premiazione finale. Confermato il corteo storico, la manifestazione sarà invece orfana della diretta televisiva. E' prevista però una diretta in streaming sul sito ufficiale.

La biglietteria dello Stadio Bruno Neri per le prevendite sarà aperta nelle giornate di venerdì 21 luglio, dalle ore 17.30 alle 20; sabato 22 luglio, dalle ore 9 alle 12.30 e il pomeriggio, giorno della disputa della Giostra, dalle 16.30 in poi. Resta la possibilità di acquistare i biglietti anche on line sulla piattaforma Vivaticket.