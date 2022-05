Il giornalista Paolo Berizzi nel mirino di Casapound: la solidarietà dell'Osservatorio sulla libertà di stampa

Estrema destra di Verona contro Paolo Berizzi. Il giornalista, che vive sotto scorta proprio per le minacce ricevute da gruppi neofascisti e neonazisti, è finito in un tweet di Roberto Bussinello, dirigente veronese di CasaPound. Sabato, per promuovere la manifestazione di CasaPound del 28 maggio a Roma, Bussinello ha scritto "Chi non partecipa è un Paolo Berizzi", chiamando direttamente in causa il cronista e scrittore. "I dirigenti di CasaPound le loro manifestazioni fasciste le lanciano così - ha replicato Berizzi - La considero una medaglia. In attesa che la magistratura e le istituzioni democratiche facciano il loro dovere".

Il comitato dei fondatori dell’Osservatorio sulla libertà di stampa, composto dal Comune di Conselice, dalla Federazione nazionale stampa italiana (Fnsi) e dall’Associazione della stampa Emilia-Romagna (Aser), ha espresso la massima solidarietà al giornalista: "Il nuovo attacco conferma quanto abbiano colto nel segno le approfondite inchieste condotte negli anni da Berizzi, che hanno consentito di portare alla luce la diffusa presenza in Italia di gruppi organizzati di neofascisti e neonazisti. Paolo Berizzi di certo non si fermerà di fronte ai nuovi attacchi, ma l’insistenza degli estremisti deve sollecitare le istituzioni a prese di posizione chiare e inequivocabili. Da parte sua, il comitato dei fondatori dell’Osservatorio della libertà di stampa non può che ribadire la massima stima e fiducia nei confronti di Berizzi, ringraziandolo ancora per aver accettato con disponibilità e entusiasmo l’incarico di presidente dell’Osservatorio".