Si è spento Paolo Gatta, storico cooperatore. Il figlio Rudy: "Orgoglioso di avere avuto un padre straordinario"

Ammonite e Ravenna tutta è in lutto per la scomparsa di Paolo Gatta, cooperatore ravennate, figura di spicco nel settore dell’autotrasporto romagnolo e per oltre un decennio presidente della cooperativa Grar di Ravenna. Morto all'età di 75 anni, lascia la moglie Anna Maria e i figli Vania e Rudy, consigliere comunale del Pd. L'uomo era diventato molto popolare anche sui social negli ultimi anni, dopo che i figli avevano aperto la pagina 'La cucina dell'Oracolo' per condividere le ricette del padre - grande amante della cucina, della pesca e della vita nell'orto - ma anche i suoi divertentissimi proverbi romagnoli.

"Ora è il momento del grande dolore, ma siamo anche orgogliosi di aver avuto un padre così straordinario", lo ricordano i figli. Da martedì mattina la salma sarà esposta alla camera mortuaria di Ravenna e vi resterà fino a mercoledì alle 15, poi partirà per la cremazione.