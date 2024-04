Parcheggi sui lidi, Coop. Spiagge: "Nel 2025 scambiatore e navetto anche a Punta Marina"

Prosegue la 'rivoluzione' sui lidi ravennati innescata dal progetto del Parco Marittimo, con il primo tratto ormai completo fra Marina di Ravenna e Punta Marina. E mentre viene definito il piano per la sosta e per i trasporti in vista della stagione balneare 2024, sono diverse le novità che riguardano i lidi ravennati per la prossima estate. Se da un lato si crea un ampio dibattito sul senso unico di viale delle Nazioni, approvato dagli stabilimenti balneari ma malvisto dalla Pro Loco di Marina, cittadini e frequentatori di Punta Marina chiedono certezze su soste e trasporti. Nella scorsa stagione balneare, infatti, erano stati più volte segnalati disagi sulla linea del Navetto Mare di Punta Marina. Una situazione su cui si esprime anche il presidente della Cooperativa Spiagge Ravenna, Maurizio Rustignoli: "Dobbiamo trovare un punto di equilibrio su parcheggi e navetto a Punta Marina. Se a Marina abbiamo un miglioramento (con l'istituzione del senso unico su viale delle Nazioni, ndr), dobbiamo trovare una soluzione anche su Punta Marina".

In tal senso arrivano le prime novità per l'estate 2024. Come spiega Rustignoli, dal Comune arriva la conferma della realizzazione di "un paio di parcheggi provvisori". Come molti frequentatori rammenteranno, nel 2023 uno spazio di sosta era stato creato all’interno di un lotto privato in via delle Americhe, compreso tra il campo sportivo e il parco giochi Play park 3000. Un'area che, tuttavia, quest'anno non sarebbe più disponibile. Il Comune però sarebbe già al lavoro per rintracciare due nuove aree di parcheggio gratuite, una probabilmente su terreno comunale, a servizio dei bagnanti della località. Tutto ciò in attesa di trovare "un parcheggio definitivo di dimensioni importanti per il 2025 - afferma il presidente di Coop. Spiagge - Un obiettivo da raggiungere".

Parlando proprio di parcheggi e viabilità per chi frequenta la località di Punta Marina, Rustignoli ha rilevato che "lo scambiatore di Marina di Ravenna non è molto sentito". Questo anche perché il navetto di Punta Marina copre in effetti solo parte del lungomare del lido. Dunque l'estate 2024 prevederà per gli utenti la possibilità di parcheggiare gratuitamente in due aree provvisorie, ma il pensiero va già alla stagione successiva, quella del 2025. Infatti, con i lavori del Parco Marittimo ormai alle fasi conclusive, mancherebbe ormai solo un piccolo tratto proprio a Punta Marina, nei pressi del vecchio lavaggio auto, anche la parte sud della località "sarà coinvolta dal Parco Marittimo, e inevitabilmente anche Punta Marina avrà bisogno di un suo scambiatore e di un suo navetto. Per il 2025 attendiamo quindi un completamento di tutto il ragionamento", precisa Rustignoli.

Dal punto di vista turistico "un aspetto importante è la garanzia fondamentale del posto auto, per i nostri lidi il pendolare è un cliente prezioso, sottolinea il presidente di Coop. Spiagge. Insomma, la "rivoluzione" necessita ancora di qualche aggiustamento, ma le premesse per la buona riuscita sembrano esserci. Il Parco Marittimo "è un progetto che, per quanto sofferto, è di grande impatto e piace ai ravennati e ai turisti. Una passeggiata tra mare, dune e pineta che ha cambiato il contesto", conclude Rustignoli.