Senso unico sul lungomare, Rustignoli (Coop. Spiagge): "Bene, ma serve una campagna informativa"

Continua la "rivoluzione" di viabilità, trasporti e parcheggi sul lungomare ravennate. Una rivoluzione innescata dal progetto del Parco Marittimo, con un percorso ormai quasi completo fra Marina di Ravenna e Punta Marina (dove si ragiona su nuovi parcheggi gratuiti), ma che coinvolge un'ampia gamma di aspetti. L'ultimo tema al centro della discussione è l'istituzione del senso unico su viale delle Nazioni, con la corsia nord (diretta verso Marina) che diventerà nei weekend estivi una corsia preferenziale per bus, taxi, ncc, mezzi di soccorso, ciclomotori e motocicli, mentre la corsia in direzione sud (per uscire da Marina) rimarrà percorribile da tutti i mezzi. Una soluzione, per favorire la riduzione dei tempi del servizio di trasporto delle navette gratuite, che è stata ampiamente criticata dalla Pro Loco di Marina di Ravenna. Di parere contrario è invece il presidente della Cooperativa Spiagge Ravenna, Maurizio Rustignoli, che saluta il provvedimento con soddisfazione. "Condividiamo la mediazione, che è di buon senso. Giustamente il Comune ha valutato questa prova per i fine settimana, quando c'era un problema di traffico da risolvere. Noi siamo concordi su questa linea".

Il presidente di Coop Spiagge Ravenna sottolinea però un aspetto che merita attenzione. Il provvedimento così articolato prevede infatti che la corsia di Viale delle Nazioni verso Marina di Ravenna sia percorribile dalle auto nel corso della settimana (da lunedì a venerdì), ma non nel fine settimana e nei festivi. "Diventa ancora più importante la funzione della cartellonistica e delle informazioni. Una viabilità che cambia solo nel fine settimana potrebbe dare adito a dei fraintendimenti - precisa Rustignoli - Se questo è il punto di equilibrio, ben venga, e vedremo cosa accadrà. Ma in questo modo sarà fondamentale lavorare di più per informare".

