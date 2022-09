Parte il Cammino del Sale per consegnare l'oro bianco di Cervia al Papa

Il “Gruppo Culturale Civiltà Salinara”, in collaborazione con il Comune di Cervia, il Parco della Salina di Cervia, l’Associazione Via Romea Germanica e l’associazione “ Clodovea”, organizza, in occasione dell’ormai tradizionale appuntamento della consegna del sale al Papa, un viaggio a piedi da Cervia a Roma lungo lo storico percorso della via Romea Germanica.

Il Cammino del Sale avrà inizio dalla Torre San Michele il 1 ottobre alle 9:00 e, in corteo, raggiungerà piazza Garibaldi per la benedizione del sale. Il percorso da Cervia a Roma verrà suddiviso nelle seguenti tappe da effettuare in complessivi 11 giorni secondo il seguente calendario.