Al via i lavori per riqualificare la Classicana: come sarà la nuova strada

Al via ai lavori sulla Classicana: il prossimo 11 ottobre si procederà alla consegna del primo stralcio dei lavori di riqualificazione della strada statale 67 “Tosco Romagnola” dall’abitato di Classe al Porto di Ravenna, che in quel tratto prende appunto il nome di Classicana. Ne dà notizia la senatrice Marta Farolfi (FdI) informata dal viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

È previsto un finanziamento complessivo di 43 milioni di euro, di cui 30,4 milioni per i lavori, 9 milioni per le somme a disposizione e 3,55 milioni per gli oneri di investimento. La nuova strada avrà due corsie per senso di marcia larghe 3,75 metri, complessivamente l’asse stradale raggiungerà una larghezza di 22 metri. Verranno adeguate le rampe di ingresso e uscita dei 4 svincoli esistenti che collegano la statale 67 alla viabilità principale.

“È un intervento atteso da anni e finalmente realizzabile, che permetterà al porto di Ravenna di poter esprimere tutte le sue potenzialità, e certifica che il Governo di centrodestra sblocca importanti opere infrastrutturali erogando somme significative” commenta la senatrice Farolfi.