Il patrimonio artistico e naturale ravennate "riunito" dai percorsi ciclabili nelle pinete

Già nei mesi invernali la Fiab Ravenna aveva chiesto e ottenuto un incontro con l’Assessorato all’Ambiente sul tema degli interventi programmati di manutenzione nelle zone pinetali, per poter conoscere nel merito gli interventi e poter suggerire alcune proposte per il raggiungimento di una migliore fruizione delle pinete da parte di ciclo escursionisti, escursionisti e dei cittadini di Ravenna. Ora, in primavera, si vedono sbocciare i risultati di quelle proposte.

"Nel corso dell’incontro avuto con l’Amministrazione Comunale il 28 gennaio, si è raggiunta anche l'intesa con il Servizio Ambiente del Comune sulla nostra proposta di porre in opera dei cartelli provvisori indicatori nei percorsi pinetali tra Ravenna e Cervia" spiega la Federazione italiana ambiente e bicicletta di Ravenna, i cui volontari hanno curato l'installazione utilizzando una cartellonistica in legno di recupero, operazione che si è conclusa nel mese di aprile.

"Oggi, grazie a queste semplici e chiare frecce - dichiara Fiab -, lo straordinario percorso ciclabile che congiunge Ravenna e Cervia è reso pienamente e facilmente fruibile e sicuro. Si tratta di piste ciclabili estese e splendidi percorsi naturalistici che uniscono la città di Ravenna, con i suoi monumenti Unesco, al Porto Antico, alla Basilica di Classe, al nuovo museo Classis e, attraverso la Pineta di Classe, alla zona dell’Ortazzo,toccando il Centro Visite Cubo Magico della Bevanella". I percorsi ciclabili attraversano fino a Lido di Classe e Lido di Savio e raggiungono Milano Marittima e Cervia dove sono stati realizzati proprio quest'anno nuovi importanti tratti di percorsi ciclabili fino alle saline di Cervia.