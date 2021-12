Paura in centro storico: giovane picchiato e rapinato da una banda

Ancora paura in centro storico a Ravenna, dopo l'accoltellamento andato in scena a inizio dicembre in piazza Baracca. Venerdì sera, infatti, un 21enne ravennate è stato rapinato e percosso da alcuni ragazzi in zona Borgo San Rocco. Il giovane è stato poi trovato ferito e soccorso da un'ambulanza del 118 all'inizio di via San Mama. I Carabinieri, intervenuti sul posto, stanno indagando per ricostruire l'accaduto, le indagini sono coordinate dalla Procura.

"La cosa grave è che al furto degli effetti personali sono seguite le violente percosse, da qui l'aggravante violenta - commenta Luca Cacciatore, segretario della Lega ravennate - Oa il ragazzo si trova con il gesso a un piede e si dovrà sottoporre ad un intervento chirurgico maxillofacciale. Questi gravi episodi di violenza rappresentano una preoccupante deriva per il nostro territorio, che si vanno ad aggiungere ai già tristi primati legati alla microcriminalità e ai furti in appartamento. A Ravenna è sempre più evidente la mancanza di sicurezza, tant'è che dopo quest'ultimo episodio di furto e violenza non ci si può che sentire poco sicuri sia per le strade della città che all'interno delle proprie abitazioni. Questi ripetuti episodi di violenza sono sotto gli occhi di tutti. La giunta comunale non può che ascoltare le richieste in merito alla sicurezza dei ravennati e trovare una tempestiva ed efficace soluzione".