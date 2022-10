Pecore sbranate dai lupi a Solarolo, il vicesindaco: "Prestare la massima attenzione"

Allarme lupi a Solarolo. Nel weekend, durante la notte, nella prima campagna adiacente al centro abitato del comune di Solarolo si è verificato un attacco di lupi ad animali da cortile, nello specifico ad alcune pecore. Ad allertare la cittadinanza, tramite i social, è il vicesindaco Nicola Dalmonte: "Invitiamo tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione, soprattutto nelle ore notturne. È fondamentale segnalare tempestivamente eventuali altri attacchi alle autorità competenti".

Se si incontra un lupo: cosa fare e cosa non fare

Il vicesindaco ha diffuso il vademecum sulle norme comportamentali redatto dall’ente parco del Po e dalla regione Emilia-Romagna. Se si incontra un lupo, viene spiegato, è bene adottare sempre un comportamento di rispetto, parlare a voce alta ed eventualmente agitare le braccia, restare in silenzio senza interferire (per osservare i lupi da lontano), mantenere una distanza di circa 100 metri, segnalare l'atteggiamento di lupi confidenti agli Enti competenti (Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Delta del Po, Carabinieri Forestali, servizio territoriale agricoltura caccia pesca della Regione Emilia Romagna), avvertire i Carabinieri Forestali in caso di ritrovamento di bocconi sospetti e/o esche avvelenate e mantenere gli animali domestici, cani inclusi, in aree adeguatamente recintate, non lasciarli all'esterno in orari notturni.

Al contrario, tra le cose da non fare si segnala di non seguire il lupo o di interferire con il suo comportamento, non disturbare il lupo durante il nutrimento, non avvicinarsi alle aree con presenza di cuccioli, non attirare i lupi fornendo cibo o emettendo ululati, non alimentare i lupi nè in maniera diretta, nè in maniera indiretta (lasciando cibo non consumato dai cani o rifiuti organici all'aperto), non seguire i lupi in auto per scattare foto o video e non lasciare vagare liberamente i cani.