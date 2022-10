Pellegrini romagnoli in viaggio per consegnare il sale di Cervia a papa Francesco

Partiti il 1° ottobre scorso, i pellegrini hanno percorso le varie tappe che li avvicinano a Roma, con arrivo previsto l’11 ottobre. Il 12 parteciperanno alla cerimonia di consegna del sale a Papa Francesco che avverrà nella mattinata in Vaticano. Dopo una prima giornata di cammino nel Cervese, i pellegrini sono partiti il 2 ottobre da Santa Sofia per toccare, attraversando colline, borghi e valli lungo la via Romea Germanica alla volta di Roma 13 località dove hanno incontrato gli amministratori locali e donato, in segno di amicizia, il sale di Cervia con l’augurio di fortuna e prosperità. Presente a diverse tappe il vicesindaco di Cervia Gabriele Armuzzi che ha sostenuto il gruppo di camminatori lungo un cammino ricco di incontri e visite interessanti.

A Santa Sofia i camminatori sono stati salutati dal sindaco e dal presidente dell'Associazione della via Romea Germanica Flavio Foietta, mentre a Bagno di Romagna sono stati accolti dall'assessore del Comune Claudia Mazzoli e dalla vice presidente della via Romea Germanica Europea Liviana Zanetti. Al Santuario di San Francesco a La Verna, hanno incontrato un funzionario del Comune, a Chitignano il sindaco Valentina Calbi e l'assessore Nicola Busi presso l'Ecomuseo della Polvere da Sparo e del Contrabbando, un luogo particolarissimo ricostruito per conoscere da vicino la storia dei contrabbandieri, i loro aneddoti e scoprire i segreti della lavorazione del tabacco e della polvere da sparo. A Porano hanno incontrato Mirco Pacioni del direttivo della Via Romea Germanica nonché direttore del museo naturalistico della città che ha accompagnato i camminatori in visita al museo e ad alcune tombe etrusche.

Nella tappa ad Orvieto il presidente del Parco della Salina di Cervia Giuseppe Pomicetti e la rappresentante del presidio Slow Food del Fagiolo Secondo del Piano Francesca Canistrá, hanno sottoscritto un patto di amicizia e di collaborazione concreta fra le due condotte (sale di Cervia e Fagiolo Secondo del Piano). Qui Giuseppe Pomicetti e il vicesindaco Gabriele Armuzzi hanno visitato insieme ai pellegrini il laboratorio che produce un amaro di erbe ottenuto dalla fermentazione di oltre 25 erbe officinali.