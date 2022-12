Peluche e panettoni per i pazienti di Pediatria: il bel gesto dell’Avis provinciale

Tanti peluche e piccoli panettoni sono stati donati martedì mattina dall’Avis provinciale di Ravenna, ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria di Ravenna. La delegazione Avis composta dal presidente Leonardo Orlando e dal vice presidente Roberto Borghesi è stata accolta dal direttore della Terapia intensiva neonatale Giancarlo Piccinini e dallo staff del reparto di Pediatria che, a nome del direttore del reparto Federico Marchetti, e della Direzione aziendale, hanno ringraziato l'associazione per la sensibilità e la vicinanza dimostrata. Immensa soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti dell'AVIS per aver potuto porgere un augurio ed un saluto ai piccoli pazienti costretti a trascorrere il periodo Natalizio in corsia.