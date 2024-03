'Pensa, raccogli, cura': a Bagnacavallo una campagna di sensibilizzazione per il decoro del centro

“Pensa, raccogli, cura” è la nuova campagna di comunicazione e sensibilizzazione promossa dal Comune di Bagnacavallo in collaborazione con il Gruppo Hera e il tessuto associativo e commerciale bagnacavallese per diffondere buone prassi per il decoro e la cura in particolare del centro urbano. La campagna intende portare l’attenzione sulla necessità di contrastare i fenomeni di abbandono di rifiuti, mozziconi di sigarette e deiezioni canine e contemporaneamente continuare a promuovere le corrette modalità di conferimento per la raccolta differenziata.

“Pensa, raccogli, cura” sarà presentata mercoledì 13 marzo alle 18.30 in un incontro pubblico in programma nella Sala consiliare del Comune di Bagnacavallo, durante il quale saranno presentati anche i dati della raccolta differenziata a seguito dell’introduzione del nuovo sistema di raccolta.

"Il nuovo sistema di gestione dei rifiuti – spiega l’assessora all’Ambiente Caterina Corzani – ha portato tanti vantaggi e consentito di aumentare sensibilmente le percentuali di raccolta differenziata. Ora, assieme al gestore Hera, desideriamo puntare l’attenzione soprattutto sul fenomeno dei microabbandoni di rifiuti, gesti di inciviltà che possono sembrare piccoli ma che se sommati fra di loro possono rendere un ambiente molto meno vivibile e fruibile. Per questo facciamo appello a tutta la cittadinanza, affinché compia assieme a noi questo ulteriore passo per rendere i centri urbani di Bagnacavallo e delle frazioni sempre più accoglienti e piacevoli da vivere".

Il progetto “Pensa, raccogli, cura” sarà raccontato con materiali di comunicazione e digitali. Saranno organizzati anche alcuni momenti pubblici. Il primo è in programma domenica 17 marzo alle 10: si tratta di una passeggiata dedicata a cani e padroni che partirà dall’area sgambamento cani di via Senio per concludersi in piazza della Libertà. Alla partenza, volontari del Cinoservizio di Lugo illustreranno il corretto modo per condurre i cani in città. Seguiranno poi passeggiate ecologiche, infopoint al mercato e altre attività in collaborazione con le associazioni del territorio. Durante gli eventi saranno distribuiti gadget promozionali ai partecipanti.