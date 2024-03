'Pensa, raccogli, cura', a Bagnacavallo una campagna per il decoro della città

È stata presentata mercoledì 13 marzo durante un incontro pubblico in Municipio, a Bagnacavallo, la nuova campagna di comunicazione e sensibilizzazione “Pensa, raccogli, cura”, promossa dal Comune in collaborazione con il Gruppo Hera e il tessuto associativo e commerciale bagnacavallese per diffondere buone prassi per il decoro e la cura in particolare del centro urbano.

A introdurla è stata l’assessora all’Ambiente Caterina Corzani, che ha spiegato come la campagna si ponga in primo luogo l’obiettivo di portare l’attenzione sulla necessità di contrastare i fenomeni di abbandono di rifiuti, mozziconi di sigarette e deiezioni canine e contemporaneamente continuare a promuovere le corrette modalità di conferimento per la raccolta differenziata.

Su quest’ultimo punto è poi intervenuto Claudio Berardi, tecnico ambientale Hera per il territorio comunale di Bagnacavallo, che ha sottolineato come il nuovo sistema di gestione dei rifiuti abbia ulteriormente migliorato i già buoni risultati del bagnacavallese, portando la percentuale di raccolta differenziata all’83% e abbassando la produzione di rifiuti pro capite a 79 kg all’anno.

"Accanto alle attività già in essere per la pulizia e il contrasto all’abbandono dei rifiuti – ha concluso l’assessora Corzani – con questa campagna intendiamo stabilire un’alleanza con le cittadine e i cittadini. Seguiremo il percorso passo passo, continuando a tenere aperto il confronto e il dialogo con la comunità, e al termine verificheremo se saranno necessarie ulteriori azioni".

Il progetto “Pensa, raccogli, cura” prevede la diffusione di materiali di comunicazione e digitali e alcuni momenti pubblici. Il primo è in programma domenica 17 marzo a partire dalle 9.30. Si tratta di una passeggiata dedicata a cani e padroni con ritrovo presso l’area sgambamento cani di via Senio e partenza alle 10 per un percorso che si snoderà nel centro storico per concludersi in piazza della Libertà. Alla partenza, volontari del Cinoservizio di Lugo illustreranno il corretto modo per condurre i cani in città. Ai partecipanti sarà fatto omaggio di un dispenser di sacchetti per le deiezioni canine e di una borraccia.