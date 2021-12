Per una sera a seguito della Polizia nei controlli del green pass nei locali: le verifiche e gli umori dei cittadini

RavennaToday ha seguito per una sera i controlli delle forze dell'ordine nei locali della città, specificamente diretti alla verifica della regolarità sull'uso del green pass rafforzato. A seguito di una pattuglia della Polizia abbiamo quindi toccato con mano la paziente attività di verifica per il rispetto della normativa, ma anche gli umori e le reazioni a caldo dei cittadini. E nonostante la sparuta opposizione dei contestatori della certificazione verde, quello che emerge dai controlli è stato un grande rispetto della nuova regola e nessun problema con i controllati, né tra i gestori dei locali né tra gli avventori. Quello che si riscontra, inoltre, sono locali pieni e frequentati, ben lontani dalla desolazione dello scorso anno in questo periodo e dei momenti di restrizione in cui le serrande si dovevano abbassare alle 18, se non per l'asporto. Nei controlli della Polizia, oltre al green pass verificato a campione, sono stati sempre richiesti i documenti per confermare l'identità indicata nella certificazione verde. Nell'ambito dei controlli per un Natale sicuro, i sopralluoghi nei locali andranno avanti tutte le sere con una pattuglia dedicata della Questura operante su tutto il territorio provinciale, anche con l'ausilio dei commissariati di Lugo e Faenza.