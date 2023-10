I sostenitori del veterinario di Sant'Antonio lanciano una petizione: "Riaprire l'ambulatorio"

Dopo il sequestro dell'ambulatorio di Mauro Guerra - il veterinario di Sant'Antonio imputato per maltrattamento e uccisione di animali, detenzione illegale di farmaci, smaltimento illecito di rifiuti speciali, falsificazione di libretti sanitari, frode in commercio e reati tributari (27 in tutto i capi di imputazione formulati al termine delle indagini) - i sostenitori del dottore tornano a farsi sentire.

Gli scritti al gruppo Facebook 'Io sto con Mauro Guerra', a sostegno della presunta innocenza del professionista ravennate, hanno infatti indetto una petizione, dal titolo 'Riaprite l’ambulatorio veterinario del dott. Mauro Guerra!', per chiedere appunto la riapertura della struttura di Sant'Antonio dove Guerra era solito ricevere i clienti. La petizione, nella mattinata di lunedì, aveva superato di poco le 1000 firme nel giro di un paio di giorni dall'apertura della stessa.

Una prima chiusura era stata disposta dall’autorità giudiziaria il 3 maggio 2021 (e anche in quell'occasione era stata lanciata una raccolta firme). In seguito era arrivato l'annullamento da parte della Corte di Cassazione che aveva permesso al professionista di riprendere l'attività, ma nei giorni scorsi l'ambulatorio è tornato sotto sigilli con una nuova decisione del collegio ravennate, che riporta in vigore il sequestro esecutivo deciso dal giudice per le indagini preliminari Andrea Galanti. Decisione che il legale di Guerra Claudio Maruzzi ha già confermato di voler impugnare.

Nel frattempo, in occasione della prossima udienza del processo, è stato indetto un nuovo ritrovo fuori dal tribunale di Ravenna da parte degli stessi sostenitori del veterinario.