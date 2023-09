Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Bassa Romagna, si riparte dall’incontro con le imprese

Dopo la brusca pausa dovuta agli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio dell’Unione, riprendono le attività per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Cittadini e stakeholder sono al centro del processo di partecipazione che ha avuto inizio a febbraio 2023, veri protagonisti del confronto attivo con le amministrazioni per co-definire le strategie di redazione del Pums. Sono tre gli appuntamenti in calendario previsti per il mese di settembre dedicati ad approfondire le diverse tematiche della mobilità legate allo sviluppo del piano.

Si parte venerdì 15 settembre con il tavolo di confronto con le imprese, occasione nella quale verranno presentati agli stakeholder di riferimento i risultati dell’approfondimento dedicato alla mobilità casa-lavoro. L’incontro si terrà dalle 10 alle 12 presso il Salone Estense della Rocca di Lugo e vedrà la partecipazione del Sindaco referente per la mobilità dell’Unione Nicola Pasi e del Sindaco di Lugo Davide Ranalli, referente per le attività produttive del territorio. Seguiranno altri due appuntamenti: giovedì 21 settembre un focus group sulla mobilità ciclabile e giovedì 28 settembre sulla mobilità sostenibile nei centri urbani.

Il Pums è uno strumento di pianificazione territoriale di lungo periodo destinato a promuovere una mobilità efficiente e conseguire obiettivi legati alla tutela del patrimonio storico, culturale, ambientale e della qualità della vita dei cittadini. Il Pums definisce le misure per il ridisegno del sistema della mobilità del territorio ed è lo strumento cardine nella transizione verso una mobilità a basso impatto, che pone al centro il cittadino e ripensa le città e le sue dinamiche affinché siano più accessibili, sostenibili e inclusive.

Il processo di partecipazione del Pums ha preso avvio con un evento di lancio il 2 febbraio scorso ed un successivo questionario online rimasto aperto fino al 20 marzo 2023. Per un’analisi esaustiva ed un approfondimento delle criticità legate alla mobilità del territorio, sono stati individuati argomenti d’interesse da affrontare mediante la realizzazione di focus group tematici.

Per la partecipazione all’evento - libera e gratuita - è gradita la preliminare registrazione al link https://bit.ly/Focus_group_imprese.