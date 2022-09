Ravenna in piazza per le donne iraniane e la tutela dei diritti: "Siamo tutte Mahsa Amini"

La città di Ravenna vicina alla battaglia per i diritti delle donne iraniane. Si è tenuta giovedì, in piazza del Popolo, una prima manifestazione di solidarietà verso le donne dell'Iran che protestano contro il regime liberticida del loro Paese. Una rivolta per i diritti umani iniziata dopo l’uccisione di Masha Amini, la 22enne di origini curde in vacanza a Teheran con la famiglia, arrestata dalla “polizia morale” con l’accusa di non aver indossato correttamente il velo.

A Ravenna si è tenuta quindi una prima iniziativa alla quale hanno partecipato diversi giovani con l'appoggio della Casa delle Donne di Ravenna, mentre sabato è stata prevista una seconda manifestazione in piazza Einaudi. Alla manifestazione hanno preso parte anche gli assessori ravennati Federica Moschini, Annagiulia Randi e Igor Gallonetto. "Siamo tutte Mahsa Amini - scrivere l'assessora Moschini sui social - per la libertà, per la tutela dei diritti umani, per dire basta a chi li calpesta ogni giorno! Grazie a tutte le ragazze e i ragazzi che oggi hanno fatto sentire la loro voce".