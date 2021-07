Più verde e meno parcheggi: taglio del nastro per la nuova piazza Savonarola a Lugo

E' stata inaugurata lunedì, dopo la riqualificazione, la rinnovata piazza Savonarola a Lugo. Al taglio del nastro hanno partecipato, oltre al sindaco Davide Ranalli, anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il vescovo della Diocesi di Imola Monsignor Giovanni Mosciatti e i rappresentanti delle autorità civili e militari. Nel corso dell’inaugurazione si è svolto anche un momento musicale, a cura della scuola di musica Malerbi, con la partecipazione di Andrea Guerrini alla tromba, Alessandro Scala al sassofono baritono e Luciano Corelli al banjo.

“È stato un lavoro intenso, lungo, che non ci ha risparmiato qualche critica – spiega il sindaco Ranalli – ma quello che abbiamo davanti adesso è un risultato straordinario: Lugo ha una rinnovata piazza, un nuovo polmone verde in pieno centro storico, un luogo in cui ritrovarsi. È proprio questo il significato di quella ‘rigenerazione urbana’ di cui parliamo da tempo. Recuperiamo luoghi abbandonati o poco utilizzati per restituirli alla cittadinanza. Non ci fermeremo qui, abbiamo in programma altri progetti di recupero di spazi urbani, a cominciare dall’ex Acetificio Venturi, in cui sorgerà una struttura che riunirà i servizi sanitari e sociali, rispondendo così al bisogno di migliaia di cittadini. Lugo ha dimostrato e dimostrerà ancora di poter essere un laboratorio di cambiamento e rigenerazione”.

Bonaccini ha sottolineato la bellezza della piazza, che “dà il senso di una ricucitura urbana per la città e la comunità”, ha spiegato in apertura del suo intervento. “Abbiamo il dovere – ha proseguito Bonaccini - di garantire che gli spazi abbandonati o da riqualificare vengano messi al primo posto nei progetti di recupero e di investimento dei prossimi anni. Abbiamo bisogno di riportare luce, attività, socialità; attraverso questi interventi si garantisce un recupero di sicurezza urbana”.

La nuova piazza

Il progetto di riqualificazione di piazza Savonarola ha previsto la realizzazione di un sagrato dal forte valore urbano, al posto del parcheggio, con lo scopo di valorizzare il luogo e restituirlo alla comunità come parte integrante del centro storico, grazie anche al nuovo spazio verde centrale. L’aspetto valorizzato nel progetto di piazza Savonarola riguarda la volontà di promuovere uno spazio urbano che rispetti la storia, le preesistenze di quel luogo e il contesto urbano-architettonico in cui si trova.

Gli alberi già presenti nella piazza sono stati valorizzati e attorno a ogni pianta è stata inserita un’area di protezione, composta da ciottoli recuperati dal ciottolato già esistente, per garantire e salvaguardare la parte limitrofa al tronco dell’albero. Inoltre, nella nuova piazza Savonarola sono state sistemate delle sedute monolitiche in pietra naturale posizionate in modo da ottenere scenari e viste diversificate. Per garantire comfort e accoglienza ai cittadini è stato realizzato anche un sistema di irrigazione del prato centrale e di nebulizzatori. In questo modo l’acqua, insieme al verde, contribuiranno a rendere questo spazio maggiormente vivibile e accogliente. La pavimentazione, oltre al ciottolato, è composta da pietra naturale di Luserna, utilizzata in formati e tagli diversi. La scelta si è orientata su tale materiale per diversi motivi, legati alla presenza, anche in precedenti periodi storici, di questa pietra in molte aree pubbliche di Lugo, in merito alle sue caratteristiche tecniche, meccaniche ed estetiche.