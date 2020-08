Più sicurezza al mare, aperto il posto di polizia estivo di Pinarella

Dal 1 agosto, con decreto del Capo della Polizia, è operativo il Posto di Polizia a Pinarella di Cervia. L’Ufficio, sito nella storica sede di Pinarella di Cervia, in via Del Tritone 13/A messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Cervia, resterà aperto sino al 30 agosto prossimo.

Il personale della Polizia di Stato, messo in campo per l’occasione dal Questore di Ravenna, Loretta Bignardi, provvederà alle esigenze di controllo del territorio e di ordine e sicurezza pubblica connesse con la stagione estiva. Particolare attenzione sarà rivolta anche al rispetto della normativa finalizzata a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e alle problematiche connesse con la movida.

