In Prefettura il primo corso di formazione per l'uso del defibrillatore

Si è tenuto in Prefettura a Ravenna il primo Corso di formazione blsd (Basic life support and defibrillation) a seguito dell’installazione, nell’atrio del Palazzo del Governo, di un defibrillatore semiautomatico donato dal Club “I Donatori con la Valigia”. Il corso è rivolto ai dipendenti della Prefettura che interverranno in caso di emergenza. L’attività formativa è stata promossa dall’infermiere di “area critica” Lorenzo Mohammed e dall’esperto nazionale in cardio protezione Stefano Pace, in collaborazione con l’infermiera di “area critica” Valentina Sorichetti. “A loro - ha dichiarato il Prefetto Castrese De Rosa - va il più sincero ringraziamento anche da parte di tutto il personale della Prefettura sia per la donazione del defibrillatore sia per il Corso organizzato che, vista i numerosi cittadini che affluiscono a Piazza del Popolo, consentirà di intervenire rapidamente in caso di necessità".