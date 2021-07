Premiati a 'Tramonto DiVino' i 3 migliori spumanti 'metodo classico' Emilia-Romagna

Premiate le migliori produzioni spumantistiche Metodo Classico dell’Emilia-Romagna. Teatro dell’evento la prima tappa di Tramonto DiVino a Cervia nella suggestiva area della Torre San Michele. A premiare le tre cantine top in altrettante sezioni del premio (Brut, rosè, ancestrale) è stato l’Assessore alle Politiche Agricole della Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi, insieme ai presidenti di Ais Emilia e Romagna, Annalisa Barison e Roberto Giorgini, ed a Maurizio Magni direttore della guida “Emilia Romagna da Bere”. Il premio è stato dedicato alla memoria di Giuliano Zuppiroli, funzionario dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna prematuramente scomparso nel dicembre scorso, instancabile promotore delle eccellenze del cibo e del vino regionale.

Oltre 40 le etichette metodo classico partecipanti al premio, degustate alla cieca da una commissione mista di degustatori di Ais Emilia e Romagna. Sul gradino più alto nella sezione Metodo classico Brut è andato Metodo Classico Blanc de Noir di Tenuta Pertinello di Galeata. Il miglior Rosè è stato giudicato Il Pigro Metodo Classico Rosè Brut 2018 di Cantine Romagnoli di Villò, nel piacentino. Per il metodo ancestrale gradino più alto per Spumante Sanrosè exta Brut 2016 di Terraquilia di Guiglia nel modenese. Tutti i vini partecipanti al Premio sono stati degustati nel corso della serata in accompagnamento ai prodotti Dop e Igp dell’Emilia Romagna. Il prossimo appuntamento di Tramonto DiVino è in programma a Forlimpopoli mercoledì 4 agosto.