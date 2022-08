Prevenzione incendi, proseguono i presidi ambientalisti nella pineta Ramazzotti

Martedì, a Lido di Dante, si è tenuta la prima passeggiata dei cittadini mobilitati per monitorare e segnalare prontamente nuovi roghi che potrebbero venir appiccati nella Pineta Ramazzotti di Lido di Dante, colpita da numerosi incendi nell'ultimo periodo. Dieci i cittadini che hanno partecipato all'appuntamento, organizzato dalle ìassociazioni della Rete “Salviamo il fratino della costa ravennate” a seguito dell’ultimo rogo di lunedì mattina. I presidi, fanno sapere gli ambientalisti, proseguono in questi giorni con un nuovo doppio appuntamento per le giornate di sabato 6 e domenica 7 agosto.

Primo appuntamento sabato all’alba dalle ore 5.00 alle ore 8.00 circa, con ritrovo all’angolo tra viale Catone e viale Paolo e Francesca, a Lido di Dante. Gli orari degli appuntamenti successivi saranno comunicati nel corso del presidio di sabato oppure scrivendo alla mail fratinoravenna@gmail.com o chiamando il numero 3349470326. I presidi si svolgono in sicurezza e sono stati comunicati alla Questura di Ravenna.