Primi vaccini nel secondo hub in Fiera a Faenza: potrà essere usato anche dalle aziende

Martedì mattina gli amministratori e i dipendenti dei Comuni della Romagna faentina hanno tenuto a battesimo il secondo hub vaccinale presso il centro fieristico di Faenza, a disposizione dei medici di medicina generale e delle aziende. 126 le dosi somministrate. Da mercoledì in questo padiglione al via i vaccini per la fascia 50/55 anni, oltre mille faentini. Poi spazio ad altre aziende: lo spazio potrà infatti essere usato anche da altri enti che ne faranno richiesta, come le aziende private che vorranno gestire le vaccinazioni dei propri dipendenti.

Medici di medicina generale, un nuovo spazio dove vaccinare

I medici di medicina generale che andranno a vaccinare all’interno del padiglione fieristico sono in tutto 25: 20 appartengono al NCP (Nucleo Cure Primarie) F3 di Faenza Centro (“Medici in Centro” e “Caspita Faenza”), 5 al NCP F2. La raccolta delle prenotazioni avviene direttamente presso i medici di medicina generale con i consueti canali (telefono, mail), già utilizzati per la vaccinazione antinfluenzale. Nello specifico le prenotazioni confluiscono in un’agenda unica, gestita dal coordinatore di Nucleo, il dottor Luciano Biolchini. Spetterà sempre ai medici di medicina generale gestire anche la somministrazione della seconda dose di vaccino.

Le giornate di apertura del nuovo padiglione - con orario 8.30-19.30 - sono lunedì (con i dottori di “Medici in Centro”), martedì (“Medicina in Rete F2”), mercoledì (“Medici in Centro”), giovedì e venerdì (con i medici del gruppo “Caspita Faenza”). L’accesso al nuovo padiglione, che è dotato di due “linee vaccinali” (postazioni), avviene direttamente dal parcheggio della Fiera, ed è guidato da un’apposita cartellonistica, con un percorso separato rispetto a quello che conduce al centro vaccinale dell’Ausl (nel primo padiglione fieristico). La turnazione dei medici e la chiamata degli utenti sono organizzate autonomamente dagli stessi medici di medicina generale.

Centro fieristico di Faenza, il primo padiglione: un bilancio

Il primo padiglione adibito a centro vaccinale di Faenza, all’interno della Fiera, è funzionante dal 18 febbraio con i sanitari dell’Ausl; al 31 maggio risultano eseguite 20.387 vaccinazioni. All’interno sono attive, 7 giorni su 7, quattro linee vaccinali (postazioni), con un numero medio di 400 dosi vaccinali giornaliere. Il team vaccinale è composto da un referente organizzativo della Direzione infermieristica, sei infermieri, tre medici, tre amministrativi. La regolazione degli accessi è presidiata dalle associazioni di volontariato coordinate dalla Protezione Civile.