Ritardi nella consegna dei materiali, prorogati i lavori dell'Orangerie: sarà pronta per la Notte Rosa?

Si puntava a una sua apertura in primavera ma, come ormai previsto, si dovrà aspettare l'estate per vedere finalmente completati i lavori dell'Orangerie. La nuova e attesa struttura che sorgerà in Darsena all'angolo con via Pag, nei pressi dell'ex Tiro a segno, è infatti ancora al centro di lavori per la realizzazione di "un box a uso bar e dell'impianto di illuminazione esterna". Lo riferisce il Comune di Ravenna. Lavori consegnati lo scorso novembre e che sarebbero dovuti essere ultimati entro il 27 maggio.

L'impresa appaltatrice, tuttavia, ha presentato nei giorni scorsi una richiesta di proroga, così motivata: "A seguito dell’attuale situazione del mercato molti materiali occorrenti al completamento dei lavori, i cui ordini sono stati evasi con largo anticipo, stanno subendo forti ritardi di consegna che pregiudicano inevitabilmente il rispetto della scadenza contrattuale dei lavori. Le forti richieste di alcune tipologie di materie prime ed attrezzature nonché le recenti drammatiche condizioni geopolitiche, con conseguente pressione inflattiva su tutto il territorio europeo, in particolare sull'Italia in ragione della propria limitata indipendenza energetica, sono tra le cause di questi ritardi, non imputabili allo scrivente Consorzio". Il Comune ha quindi deciso di concedere una proroga di 40 giorni. Il completamento dell'intervento dunque è ora previsto per giovedì 6 luglio, proprio alla vigilia della Notte Rosa.

Si spera dunque di vedere completati i lavori per quella data, con la possibilità di festeggiare l'apertura dell'Orangerie in tempo per il "Capodanno dell'estate". Come già spiegato da Jacopo Mutti della società Jem, vincitrice del bando per la gestione dello spazio, i lavori alla struttura esterna dell'Orangerie sarebbero ormai conclusi, a parte il completamento dell'illuminazione, mentre ora si dovrebbe procedere con l'allestimento degli spazi interni. Una volta completata, la struttura ospiterà spazi per artisti, un bar e una zona auditorium.